Следком начал проверку по факту смерти туриста в Шерегеше Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет Кузбасса начал проверку по факту смерти туриста в горнолыжном поселке Шерегеш. Трагедия произошла 5 февраля.

Как рассказали в ведомстве, в пятницу около 16.50 следователям поступило сообщение о том, что на склоне горы Северный Мустаг спортивно-туристического комплекса «гора Зеленая» в поселке Шерегеш обнаружено тело 30-летнего жителя Московской области. По данному факту следственными органами организована и проводится доследственная проверка.

Предварительно выяснилось, что погибший мужчина вместе с другими туристами катался на сноуборде по необорудованному склону. При этом он набрал очень высокую скорость, врезался в выступающий из снега камень и потерял сознание. Друзья вызвали спасателей, а до их приезда оказывали первую помощь. Однако мужчина признаков жизни не подавал.

-Спасатели спустили тело пострадавшего к подножию горы, вызвали следственную группу, - сообщили в ведомстве. - В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, причина смерти пострадавшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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