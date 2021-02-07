Какая минимальная температура была в Кузбассе 7 февраля за всю историю наблюдений Фото: Мария ЛЕНЦ

Синоптики Гидрометцентра России составили архив фактической погоды по разным городам. Из этих данных стало известно, какой была минимальная погода в Кузбассе 7 февраля за отчетную историю наблюдений.

Напомним, что на воскресенье днем по области прогнозировалось -3…+2 градусов, а по югу региона – до +7. в Кемерове же ожидалось около 0 градусов. Скорость южного ветра достигнет 7-12 метров в секунду, а при порывах – до 18 метров в секунду.

По данным Гидрометцентра России, в Кемерове на 14.00 фиксировалось 1,3 градуса тепла, давление составляло 743 миллиметра ртутного столба, влажность 71,4 процента.

А вот сама холодная погода в этот день была зафиксирована в Кемерове в 1978 году, когда столбики термометров показали -44,6 градусов. В 2003 году был зафиксирован максимум температуры – три градуса тепла. А в прошлом году 7 февраля в областном центре было -3,7 градуса.