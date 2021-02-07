До +3 градусов и мокрый снег ожидается в Кузбассе 8 февраля Фото: Евгения ГУСЕВА

Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на понедельник, 8 февраля, в Кузбассе. В регионе ожидается до +3 градусов и мокрый снег.

В ночь на понедельник столбики термометров покажут -3…-8 градусов, местами будет до +3 градусов. Будет дуть юго-западный с переходом на южный со скоростью 7-12 метров в секунду. Местами возможны порывы: ночью до 23, а днем до 17 метров в секунду. Пройдет небольшой и умеренный снег, мокрый снег, ночью местами метели, гололедные явления, на дорогах гололедица.

В Кемерове 8 февраля ночью ожидается -6…-8 градусов. Днем столбики термометров покажут -2…-4 градуса. Юго-западный ветер будет дуть с переходом на южный, его скорость составит 7-1метров в секунду. Ночью местами возможны порывы до 18 метров в секунду. Прогнозируется переменная облачность, небольшой снег, мокрый снег, ночью местами метель, на дорогах гололедица.