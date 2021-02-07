В Кузбассе женщина приняла гостей и осталась без золота Фото: Иван ИВАНОВ

В Кузбассе женщина после визита гостей осталась без золота. О пропаже своих драгоценностей она сообщила в полицию.

В дежурную часть полиции Анжеро-Судженска обратилась 50-летняя горожанка. Она сообщила, что неизвестные похитили у нее золотые серьги стоимостью около 12 тысч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 36-летний знакомый потерпевшей. Как выяснилось, что кражу он совершил, находясь в гостях у горожанки. Похищенные ювелирные изделия он сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил на алкоголь.

-Следователем ОМВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет пять лет лишения свободы, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.