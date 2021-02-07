Житель Кемерова может сесть в тюрьму на 20 лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кемерове мужчина может ближайшие 20 лет провести в тюрьме. Случится ли так, скажет суд.

В областном центре завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего ранее судимого местного жителя, который обвиняется в незаконном распространении наркотиков.

Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Кемерово получили информацию, что местный житель планирует сбыть партию наркотиков. Когда полицейские задержали драгдилера, при себе у того был спичечный коробок, в котором находились 10 подготовленных к сбыту свертков с героином. Также стражи порядка изъяли несколько закладок, координаты которых были обнаружены в телефоне наркоторговца. Общая масса наркотического средства составила около двух граммов, что является крупным размером.

-В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено на рассмотрение в суд. В качестве максимальной меры наказания санкции инкриминируемой статьи предусматривают 20 лет лишения свободы, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.