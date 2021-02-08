МЧС предупреждает: В Кузбасс придет опасная погода
Фото: Михаил ФРОЛОВ
МЧС Кузбасса предупреждает - на регион надвигается опасная погода, В связи с этим жителям необходимо соблюдать меры предосторожности.
По данным синоптиков, в понедельник, 8 февраля, в регионе ожидается усиление ветра до 18-23 метров в секунду, снег, мокрый снег, метели и гололедные явления.
Главное управление МЧС Кузбасса напоминает, что при ухудшении видимости водителям нужно избегать резких маневров, а также соблюдать безопасные скорость и дистанцию. При движении обязательно учитывать снижение сцепных свойств дорожного покрытия во время гололеда. Пешеходы, в свою очередь, должны переходить дорогу в строго отведенных местах.
- Жителям домов с системами печного, водяного и газового отопления необходимо тщательно следить за исправностью оборудования. Недопустимо оставлять без присмотра топящиеся печи и включенные электроприборы, крайне опасно перегружать электропроводку. Помните, что нарушение правил пожарной безопасности в быту может привести к пожару, - добавили в ведомстве.
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