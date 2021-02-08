Изменено расписание сдачи ЕГЭ для кузбасских школьников Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно новое отредактированное расписание сдачи ЕГЭ кузбасскими школьниками. Новые сроки озвучили в Рособрнадзоре.

Как сообщает министерство образования и науки Кузбасса со ссылкой на федеральное ведомство, проект расписания ГИА-11 предусматривает проведение в 2021 году двух периодов сдачи ЕГЭ: основного (с 31 мая по 2 июля) и дополнительного (с 12 по 17 июля).

Так, основной период проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) начнется 31 мая с экзаменов по географии, литературе и химии.

Самый массовый ЕГЭ по русскому языку пройдет в два дня: 3 и 4 июня. Проведение ЕГЭ по профильной математике запланировано на 7 июня, по истории и физике - на 11 июня, по обществознанию - 15 июня, по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам - на 18 июня. Устная часть ЕГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение») традиционно пройдет в два дня: 21 и 22 июня. Проведение ЕГЭ по информатике и ИКТ, который в 2021 году участники экзамена впервые будут сдавать на компьютерах, также разделено на два дня: 24 и 25 июня.

28, 29 июня, а также 2 июля в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи ЕГЭ.

В дополнительный период ЕГЭ экзамены пройдут 12, 13 и 14 июля, а также в резервный день - 17 июля.