В новокузнецком дворе появился странный дорожный знак. Фото: "Новокузнецк онлайн"/ vk.com

В одном из дворов Новокузнецка появился странный дорожный знак. Указатель вызвал живой интерес и не менее живое обсуждение в социальных сетях.

«Наш подписчик, Василий, сообщает, что возле дома по адресу: улица Орджоникидзе, 36 появился непонятного смысла дорожный знак, о существовании которого не знают даже в ГИБДД. «Кто-нибудь знает, что за знак и что он означает?» - задается вопросом парень», - так прокомментировал загадочный указатель автор поста.

Пользователи к новшеству отнеслись с изрядной долей юмора. «Не залезай на газон, иначе кирпич с крыши или с балкона на тебя упадет. Что тут непонятного?» - веселится один из горожан. «Заедешь под кирпич - кирпичом получишь», «Проезд разрешен по нарисованным правилам», «Из него получилась бы неплохая лопата» - вот далеко не все реакции новокузнечан на странное «украшение» двора.