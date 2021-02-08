Сирены будут выть два дня в кузбасском городе Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В течение двух дней во всех районах Новокузнецка будут работать системы оповещения.

О плановой проверке работы системы оповещения сообщает пресс-служба Управления по защите населения и территории города Новокузнецка. По данным специалистов, плановая проверка будет проходить в течение двух дней - 10 и 11 февраля. При этом в разных районах - в разное время.

Так, 10 февраля, с 10.00 до 14.00, система оповещения будет работать в Центральном, Кузнецком, Куйбышевском и Орджоникидзевском районах города.

А на 11 февраля, с 10.00 до 14.00, назначена проверка системы оповещения в Заводском и Новоильинском районах.

Специалисты Управления по защите населения и территории города Новокузнецка призывают горожан сохранять спокойствие во время плановой проверки.