Еще два жителя с коронавирусом умерли в Кузбассе Фото: Михаил ФРОЛОВ

Утром 8 февраля стало известно, что умерли еще два жителя Кузбасса, у которых ранее диагностировали коронавирус.

- У мужчины 1961 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы и заболевания центральной нервной системы. Он проживал в Белове, - сообщает оперштаб Кузбасса. - У мужчины 1938 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Он проживал в Прокопьевске.

Всего с начала пандемии на территории Кузбасса умерли 537 человек с коронавирусом.

Напомним, за минувшие сутки инфекция подтвердилась у 97 пациентов. С начала пандемии число заразившихся коронавирусом достигло 30 225 человек. При этом выздоровели еще 164 пациента. В общей сложности с середины марта преодолеть болезнь удалось 28 710 кузбассовцам.

Медицинскую помощь в регионе получают 978 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2537 человек.