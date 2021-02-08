На 97 человек выросло число заболевших коронавирусом в Кузбассе Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кузбассе каждый день меняется число заболевших коронавирусом. Так, на утро 8 февраля диагноз подтвердился еще у 97 человек.

За минувшие сутки медики диагностировали коронавирусную инфекцию еще у 97 человек. В общей сложности с начала пандемии в регионе заболели уже 30 225 жителей Кузбасса.

Выросло и число выздоровевших: еще 164 пациента, ранее заболевших ковидом, получили отрицательные результаты анализов. В общей сложности 28 710 кузбассовцев успешно прошли курс лечения. Изменилась и печальная статистика: двое кузбассовцев, у которых ранее диагностировали коронавирус, ушли из жизни.

- У мужчины 1961 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы и заболевания центральной нервной системы. Он проживал в Белове, - сообщает оперштаб Кузбасса. - У мужчины 1938 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Он проживал в Прокопьевске.

В общей сложности с начала пандемии умерли 537 пациентов.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 978 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2537 человек.