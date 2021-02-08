Новокузнецк вновь лидирует по числу новых заболевших коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В оперативном штабе Кузбасса озвучили актуальные данные по числу новых заболевших коронавирусом в разных городах.

Как оказалось, больше всего новых заболевших в Новокузнецке. Здесь диагноз подтвердился у 27 человек.

В Кемерове - девять новых заболевших, в Промышленновском МО - восемь. По семь человек заболели ковидом в Междуреченске и Мысках. Шестеро - в Анжеро-Судженске. Пять человек - в Таштагольском МР, по четыре - в Калтане и Осинниках. По три - в Ленинске-Кузнецком, Крапивинском МО, Тяжинском МО. По два - в Топкинском МО, Яшкинском и Юргинском МО.

По одному новому заболевшему - в Киселевске, Прокопьевске, Гурьевском МО, Мариинском МР, Прокопьевском МО, Тисульском МР.

Напомним, за минувшие сутки инфекция подтвердилась у 97 пациентов. С начала пандемии число заразившихся коронавирусом достигло 30 225 человек. При этом выздоровели еще 164 пациента. В общей сложности с середины марта преодолеть болезнь удалось 28 710 кузбассовцам. Кроме того, два пациента с ранее диагностированным коронавирусом скончались.

Медицинскую помощь в регионе получают 978 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2537 человек.