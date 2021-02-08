В Кузбассе компания выплатила детям 400 тысяч рублей за смерть сестры Фото: Иван ВИСЛОВ

В Кузбассе транспортная прокуратура помогла двоим детям получить в сумме 400 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. В марте прошлого года их сестру сбил грузовой поезд.

В Новокузнецке транспортная прокуратура провела проверку по факту смерти местной жительницы. В марте прошлого года на станции Новокузнецк-Пассажирский девушку сбил грузовой поезд. Погибшая была сестрой двоих малолетних детей, которые были у нее на попечении.

В результате проверки прокуратура передала в суд исковые заявления о компенсации морального вреда на основании ряда статей Гражданского кодекса. Одна из них гласит, что «компенсация морального вреда осуществляется независимо от вины причинителя вреда в случае причинения вреда жизни гражданина источником повышенной опасности».

Суд рассмотрел один из исков и вынес решение о взыскании 200 тысяч рублей в пользу одного из детей.

«По результатам рассмотрения одного из заявлений суд взыскал с ОАО «РЖД» и страховой компании в интересах малолетнего ребенка 200 тысяч рублей. Производство по другому гражданскому делу судом прекращено в связи с добровольным исполнением ОАО «РЖД» заявленных прокурором аналогичных требований в пользу второго ребенка», - говорится в сообщении Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.