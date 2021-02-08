Жителей кузбасского села терроризируют волки: Комментарий властей Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Власти прокомментировали информацию о нападениях волков в кузбасском селе. Об активности хищников жители сообщали в социальных сетях.

В выходные в интернете появилась информация, что волки нападают на домашний скот в селе Куртуково Новокузнецкого района. В связи с этим департаментом по охране объектов животного мира Кузбасса была проведена проверка.

- Информация о появлении волков не подтверждается, по сообщению госинспектора департамента, нападения совершены одичавшими собаками или собаками, находящимися без привязи, о чем говорят имеющиеся следы в селе и вокруг него, - отметили в профильном ведомстве.

Специалисты добавляют, что в последние годы волки на территории Кузбасса встречаются редко. Все подобные сообщения проверяются, но пока ни по одному эпизоду информация не подтвердилась.

В случае появления волков необходимо передать сведения государственному инспектору в муниципальном образовании по телефонам, указанным на сайте, или непосредственно в департамент по телефону: (384-2) 36-46-71.