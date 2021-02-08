10-летняя кемеровчанка в ванной не на шутку напугала родителей. Фото: Кемеровская служба спасения

Помощь спасателей потребовалась жителю Рудничного района Кемерова. Его дочь не открыла двери, хотя должна была быть дома.

В выходной день кемеровчанин отправился в магазин, а его 10-летняя дочь осталась дома. Когда мужчина вернулся домой, он не смог открыть дверь: та была заперта изнутри на щеколду. Мужчина стучал и звонил в дверь, пытался дозвониться дочери по телефону, но девочка никак не реагировала. Тогда горожанин обратился за помощью в Кемеровскую службу спасения.

Вскоре прибыли спасатели. Девочка же по-прежнему не открывала дверь. Тогда спасатели при помощи специального инструмента открыли дверь и зашли в квартиру. Ни в одной из комнат школьницы не было.

Вскоре ребенка обнаружили в ванной. Как оказалось, она зашла туда и по привычке закрыла дверь на щеколду. А вот открыть не смогла. Спасатели открыли и эту дверь и вызволили пленницу из ванной. Медицинская помощь ребенку не потребовалась.

- Всего за прошедшие выходные кемеровские спасатели выезжали на 14 обращений горожан, - сообщает Кемеровская служба спасения.