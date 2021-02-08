В Кузбассе за год умерло почти 43 тысячи человек Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кузбассе смертность вновь превысила рождаемость. За 2020 год в Кузбассе умерло почти 43 тысячи человек, родилось - 22 775.

Управление ЗАГС Кузбасса поделилось свежими статистическими данными о демографической ситуации в регионе. Как оказалось, смертность в прошлом году превысила уровень рождаемости почти вдвое.

Так, за 2020 год в регионе умерло 42 826 человек. В Новокузнецке за прошлый год на тот свет отправились 9505 человек, в Кемерове - 9362. Замыкает первую тройку Прокопьевск, там умерли 3452 человека.

За прошлый год в регионе родились 22 775 новых кузбассовцев. Лидером по рождаемости стал Кемерово - здесь появились на свет 6117 малышей. Следом идут Новокузнецк и Прокопьевск - 5196 и 1336 детей соответственно.

Также за 2020 год в Кузбассе появились 13 554 новых «ячейки общества», 10 650 «ячеек» распались. Активнее всего женились и разводились жители областной и южной столиц - 3365 заключений брака и 2521 развод в Кемерове и 3243 заключения брака и 2402 развода в Новокузнецке.