В Кузбассе женщина заплатила 250 тысяч рублей за настройку планшета Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Кузбассе женщина обратилась в полицию после того, как у нее со счета пропали 250 тысяч рублей. Ранее она просила своего соседа помочь ей настроить новый планшет.

В Новокузнецке 51-летняя женщина дорого заплатила за свою техническую неграмотность. Купив новый планшет, она обратилась к своему 32-летнему соседу, чтобы тот помог ей настроить на гаджете приложение для онлайн-банкинга. Для этого она передала мужчине свой паспорт, а также сообщила ему данные банковских карт и SMS-коды, которые она получила на свой телефон.

Спустя несколько недель, к неожиданности женщины, сосед обчистил ее банковский счет, переведя себе 250 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась в полицию. Правоохранители задержали преступника. Следователи возбудили против него уголовное дело по статье «Кража». Теперь, уже бывшему, соседу грозит до пяти лет лишения свободы.