Более 20 процентов пожаров в Кузбассе произошли из-за неосторожного обращения с огнем. Фото: МЧС Кузбасса

За первую неделю февраля в Кузбассе более 20 процентов пожаров произошли из-за неосторожного обращения с огнем. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Кемеровской области.

МЧС Кузбасса поделилось интересной статистикой. Согласно оперативным данным, в регионе более 20 процентов возгораний, произошедших на минувшей неделе в жилых и нежилых помещениях, были связаны с неосторожным обращением с огнем.

Специалисты предупреждают, что возгорание может возникнуть из-за нарушения пожарной безопасности во время курения, при использовании свечей, зажигалок и спичек.

- Особенно опасно нарушение требований пожарной безопасности в чердачных помещениях, коридорах (сенях), кладовых и различных хозяйственных постройках, так как там может быть бесконтрольное развитие очага возгорания, - говорится в сообщении ведомства.

Чтобы не допустить пожар, по словам специалистов, нужно всего лишь соблюдать элементарные меры безопасности.