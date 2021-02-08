В Кузбассе пенсионерка потеряла 200 тысяч рублей, пытаясь сдать квартиру Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Кузбассе пенсионерка стала жертвой мошенника. Злоумышленник убедил ее, что он собирается снять квартиру, и обманом похитил у женщины 200 тысяч рублей.

В Анжеро-Судженске 78-летняя местная жительница обратилась в полицию. Она рассказала правоохранителям, что разместила в интернете объявление о сдаче своей квартиры в аренду. Спустя некоторое время ей позвонил якобы будущий съемщик жилья.

Незнакомец предложил женщине дойти до банкомата и совершить несколько операций для перевода денег на ее банковскую карту, чтобы оплатить залог. Пенсионерка сделала все так, как ей сказал собеседник и получила «письмо счастья», в котором сообщалось о списании со счета 200 тысяч рублей. Женщина поняла, что стала жертвой мошенника.

Сейчас правоохранители ищут подозреваемого. Следователем в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело за мошенничество.