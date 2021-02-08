В Кузбассе создали систему управления финансами региона Фото: Екатерина РОМАНОВА

В Кузбассе создана новая система «Управление финансами Кузбасса». Постановление об этом подписал губернатор Сергей Цивилев.

В документе, опубликованном в электронном бюллетене правительства региона, указывается, что система предназначена для «обеспечения прозрачности, открытости и подотчетности деятельности органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, органов местного самоуправления муниципальных образований, государственных и муниципальных учреждений, а также для повышения качества их финансового менеджмента за счет формирования единого информационного пространства и применения информационных и телекоммуникационных технологий в сфере управления региональными и муниципальными финансами».

Оператором системы назначено министерство финансов Кузбасса. Органам государственной власти, а также органам местного самоуправления городов и районов рекомендуется использовать компоненты и модули новой системы для реализации бюджетных правоотношений.