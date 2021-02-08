В Кузбассе мужчина обчистил работодателя на 133 тысячи рублей, чтобы купить выпивку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе местный житель обокрал своего работодателя почти на 133 тысячи рублей, чтобы купить выпивку. Мужчине теперь грозит до пяти лет лишения свободы.

В Ленинске-Кузнецком местный житель отправится под суд. В январе этого года он вынес со склада предприятия, на котором работал, металл, элементы промышленного оборудования из цветных металлов и две аккумуляторные батареи. Мужчина вывозил краденое на такси два дня.

Пропажу заметил работодатель злоумышленника. Сумма ущерба составила около 133 тысяч рублей. Правоохранители задержали мужчину, но вернуть похищенное не удалось - преступник успел сдать все в пункт приема металлолома, а вырученные 14 тысяч рублей потратить на выпивку.

Как сообщает ГУ МВД России по Кемеровской области, преступника обвиняют в краже. В настоящее время расследование уголовного дела завершено - все материалы переданы в суд на рассмотрение. Похитителю металлолома может грозить до пяти лет лишения свободы.