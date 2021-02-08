В Кузбассе пенсионер прострелил голову соседу после 20-летнего конфликта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе пенсионер прострелил голову соседу из охотничьего ружья после 20-летнего конфликта. Последней каплей для него стала полученная угроза отравить домашних животных.

В мае прошлого года в Ленинске-Кузнецком разыгралась бытовая трагедия между двумя соседями по участкам. Как было установлено следствием, в один из дней 68-летний мужчина подкараулил, когда его сосед на десять лет моложе вышел из дома, и выстрелил в него из ружья, попав в голову. После этого он несколько раз ударил упавшего по голове лопатой. От полученных повреждений мужчина скончался на месте.

- После чего обвиняемый позвонил родственнице, которая работает в отделе полиции, и рассказал ей об убийстве. Прибывшая на место следственно-оперативная группа задержала злоумышленника, - рассказали в СУ СК России по Кемеровской области.

Позже выяснилось, что мужчины конфликтовали друг с другом без малого 20 лет.

Во время очередной ссоры 58-летний мужчина пригрозил отравить домашних животных обвиняемого. Тогда последний и решил убить соседа.

Приговором суда пенсионеру назначено шесть лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.