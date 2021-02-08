После жалоб родителей в кузбасском городе массово проверили питание в школах. Фото: Александр Кривцов/ Instagram

В кузбасском городе после жалоб родителей власти организовали массовые проверки питания в школах. Теперь на очереди - детские сады.

Как рассказал глава Мариинска Александр Кривцов, поводом для проверок послужила жалоба на питание в одном из дошкольных учреждений. Разбираться в ситуации решили со школ и проверили 17 учреждений. Качеством питания проверяющие, в числе которых были представители администрации и депутаты, остались довольны.

«Я посетил школьную столовую гимназии № 2. Пообщался с педагогами и работниками столовой. Узнал, как организовано питание школьников и нравится ли оно детям, - написал Александр Кривцов в своем Instagram. - Четверг - рыбный день. На первое была уха, на второе - пюре и рыбная котлета, на третье - витаминный напиток. Питанием также остался доволен, обед был очень вкусным!»

Он напомнил, что о случаях некачественного питания детей родители могут сообщать в директ главы или звонить в городское управление образования.

«Следующим этапом будет проверка качества питания в детских дошкольных учреждениях», - сообщил мэр.