23-летний мужчина пропал в Кузбассе вместе с двумя друзьями. ФОТО: ПСО "Лиза Алерт"

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» объявили о поисках 23-летнего жителя поселка городского типа Бачатский. Мужчина ушел в неизвестном направлении.

О поисках 23-летнего Алексея Березовского сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». По их данным, 4 февраля 2021 года мужчина ушел в неизвестном направлении, и с тех пор не выходит на связь.

Приметы пропавшего: рост 175 сантиметров, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые.

Был одет: красная куртка с черными вставками, синий пиджак, белая футболка, темно-синие джинсы, красная кепка, черные кроссовки.

Одновременно с этим в одном из пабликов появилось сообщение, что мужчину в компании двух его друзей - Сергея Черных и Александра Адыбаева - видели в поселке Финский как раз в ночь с 4 на 5 февраля. И с тех пор ни один из друзей на связь не выходил, а их местонахождение неизвестно.

Сергей Черных и Александр Адыбаев. ФОТО: vk.com, "Инцидент Кузбасс", Анна Копейко.

Если вам известно местонахождение Алексея Березовского, Александра Адыбаева или Сергея Черных, сообщите об этом волонтерам поисково-спасательного отряда или в полицию.

Сделать это можно по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.