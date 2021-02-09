Власти Междуреченска потребовали провести проверку после падения глыбы льда на пенсионерку. Фото: Владимир Чернов/ vk.com

Власти Междуреченска потребовали проверить работу управляющих компаний по уборке снега после того, как с крыши на пенсионерку упала глыба льда. Инцидент произошел в воскресенье, 7 февраля.

Мэр города Владимир Чернов выразил недовольство очисткой крыш и дворов. По его мнению, работа идет медленно и с нарушениями сроков вывоза снега. Сами же специалисты пренебрегают мерами предосторожности.

«Дал еще раз поручения сотрудникам, которые и без моих указаний должны контролировать процесс уборки снега! Недобросовестные управляющие компании пора начинать наказывать, подключая жилищную инспекцию. А к таким, как «ЖилСервис», думаю, пора применять меры со стороны правоохранительных органов», - написал Владимир Чернов на своей странице в соцсетях.

Также он отметил, что и некоторые муниципальные учреждения, а также предприятия потребительского рынка работают неудовлетворительно. В связи с этих руководителей предупредили о персональной ответственности.

«Понимаю, что зима сложная, и за один день такой объем работ не выполнить, но обеспечивать меры безопасности все в состоянии. Огородить опасные участки несложно, поставить аншлаги несложно, сделать коридор безопасности тоже!!! И обращаюсь к жителям: передвигаясь по улицам, будьте предельно осторожны. Берегите себя», - добавил мэр.

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