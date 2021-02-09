Причины февральского дождя в Кузбассе объяснили синоптики Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Февраль всегда славился непостоянной погодой - сменой тепла и холода, вот и в понедельник, 8 февраля, в Кузбассе шел и дождь, и мокрый снег, и снег. Причем по всей области. А уже 9 февраля начнется резкое понижение температуры.

- Подобные осадки - обычное явление для февраля. В это время начинается активная циклоническая деятельность. За теплым сектором циклона, который несет с собой плюсовые температуры, обязательно идет холодный, - отметила начальник отдела гидрометобеспечения Кемеровского гидрометцентра Светлана Наумова.

Напомним, уже к вечеру вторника, 9 февраля, в регион вернется холод. Морозы продержатся до конца недели, и по ночам столбики термометров могут опускаться до -30 градусов.

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