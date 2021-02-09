Появились подробности ДТП со скорой и легковушкой в Кемерове. ФОТО: vk.com, "Инцидент Кузбасс"

Стали известны подробности ДТП, которое произошло накануне в Кемерове, на пересечении проспекта Химиков и улицы Ворошилова. Здесь столкнулись легковой автомобиль и машина скорой помощи.

В отделе пропаганды областной Госавтоинспекции сообщили обстоятельства, при которых произошло дорожно-транспортное происшествие на пересечении проспекта Химиков и улицы Ворошилова. Как оказалось, автомобиль Hyundai Creta двигался по проспекту Химиков в сторону бульвара Строителей. В тот момент, когда водитель стал поворачивать налево, он не стал пропускать машину скорой помощи Ford Transit.

- В результате ДТП травмированы два человека: пассажир Hyundai Creta, женщина 25 лет, и пассажир Ford Transit, женщина 34 лет, - сообщает отдел пропаганды областной Госавтоинспекции.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

Отметим также, что с начала 2021 года инспекторами ГИБДД Кузбасса за несоблюдение очередности проезда привлечено к административной ответственности более 1050 водителей.