В Кузбассе должники по алиментам выплатили более 300 миллионов рублей . ФОТО: пресс-служба УФССП России по Кемеровской области

УФССП России по Кемеровской области подвело итоги работы в направлении защиты прав несовершеннолетних за 2020 год. Так, в Кузбассе приставы взыскали с должников по алиментам более 300 миллионов рублей.

За прошлый год, благодаря помощи судебных приставов, 556 кузбасских сирот получили жилье. 156 квартир получили жители Прокопьевска, 110 - жители Новокузнецка, 48 - жители Мариинска и Мариинского района, еще 40 сирот получили квартиры в Мысковском городском округе.

Ведомство взыскало в 2020 году с должников-алиментщиков 362 миллиона рублей. Кузбасскими приставами было составлено 4357 актов описи и ареста в отношении имущества неплательщиков, из них 712 - в отношении транспортных средств на 92 миллиона рублей. Кроме того, за прошлый год приставы сумели разыскать 764 должника по алиментам.

«Ограничено в праве выезда за пределы Российской Федерации 18 109 должников по алиментам, после применения данной меры принудительного характера фактическим исполнением окончены исполнительные производства на сумму 3,9 миллиона рублей. В специальном праве в виде управления транспортным средством ограничены 2430 должников, благодаря чему удалось взыскать 36,8 миллиона рублей задолженности по алиментам», - пишет ведомство.

Против неплательщиков также было составлено 3688 протоколов об административной ответственности. 2025 из них приступили к погашению задолженности, 101 - полностью погасили долг. 1439 должников привлечены к уголовной ответственности, 333 из них устроились на работу или встали на учет в центре занятости.