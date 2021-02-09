Кемерово
Еще
Кемерово
Еще
Кемерово
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Кемеровский предприниматель незаконно вывел за границу 50 миллионов рублей

По данному факту было возбуждено 25 уголовных дел
Мария КОЛОСОВА
КомментироватьОставить комментарий
Кемеровский предприниматель незаконно выел за границу 50 миллионов рублей

Кемеровский предприниматель незаконно выел за границу 50 миллионов рублей

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Кемеровские таможенники раскрыли схему незаконного вывода за границу 50 миллионов рублей. По данному факту ведомством было возбуждено 25 уголовных дел.

Как было установлено в ходе следствия, руководитель организации, зарегистрированной в областном центре, вместе с неустановленными лицами за несколько лет незаконно вывел на счет иностранных компаний почти 50 миллионов рублей. Чтобы преступление прошло незамеченным, злоумышленники делали это небольшими суммами.

- Незаконные валютные операции проводились на основании фиктивных внешнеторговых контрактов, а также внешнеэкономических договоров с иностранными компаниями из стран Европейского союза и Китая, - рассказали в пресс-службе Кемеровской таможни.

После вывода средств организацию перерегистрировали в Московской области. Сейчас по выявленным фактам возбуждено 25 уголовных дел, которые переданы в Кемеровскую транспортную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и дальнейшей передачи в суд.

Нарушителям закона грозит до пяти лет тюрьмы со штрафом до миллиона рублей или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

Криминал