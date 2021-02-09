Кемеровский предприниматель незаконно вывел за границу 50 миллионов рублей

Кемеровский предприниматель незаконно выел за границу 50 миллионов рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Кемеровские таможенники раскрыли схему незаконного вывода за границу 50 миллионов рублей. По данному факту ведомством было возбуждено 25 уголовных дел.

Как было установлено в ходе следствия, руководитель организации, зарегистрированной в областном центре, вместе с неустановленными лицами за несколько лет незаконно вывел на счет иностранных компаний почти 50 миллионов рублей. Чтобы преступление прошло незамеченным, злоумышленники делали это небольшими суммами.

- Незаконные валютные операции проводились на основании фиктивных внешнеторговых контрактов, а также внешнеэкономических договоров с иностранными компаниями из стран Европейского союза и Китая, - рассказали в пресс-службе Кемеровской таможни.

После вывода средств организацию перерегистрировали в Московской области. Сейчас по выявленным фактам возбуждено 25 уголовных дел, которые переданы в Кемеровскую транспортную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и дальнейшей передачи в суд.

Нарушителям закона грозит до пяти лет тюрьмы со штрафом до миллиона рублей или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.