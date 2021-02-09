В каких городах и территориях кузбассовцы заболели коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сразу у 92 жителей Кузбасса за минувшие сутки медики выявили коронавирус. В каких городах и территориях это произошло, сообщает оперативный штаб региона.

Как оказалось, больше всего новых заболевших – в Новокузнецке. Здесь диагноз подтвердился у 21 человека. Еще три заболевших в Новокузнецком районе. Общее число заболевших – 6458 и 465 человек соответственно.

В Кемерове тесты на коронавирус оказались положительными у 11 человек, а в Кемеровском муниципальном округе – у двоих. Общее число заболевших – 5834 и 358 человек соответственно.

Девять человек с коронавирусом выявили в Междуреченске. Общее число заболевших – 3342 человека.

В Осинниках шесть новых заболевших, а в Мысках – пять Общее число заболевших – 1061 и 749 человек соответственно.

По четыре жителя Белова, Калтана и Прокопьевска оказались больны коронавирусом. Общее число заболевших – 1705, 491 и 1631 человек соответственно.

По три новых заболевших в Ленинске-Кузнецков и Юрге, а в Ленинск-Кузнецком муниципальном округе – один. Общее число заболевших – 1294, 617 и 208 человек соответственно.

В Анжеро-Судженске, Киселевске и в Мариинском муниципальном районе – по два новых заболевших ковидом. Общее число заболевших – 1131 и 164 человека соответственно.

По одному человеку заболело коронавирусом в Березовском, Краснобродском и Тайге. Общее число заболевших – 367, 157 и 133 человека соответственно.

Также по одному заболевшему в Гурьевском, Промышленновском, Топкинском, Юргинском муниципальных округах. Общее число заболевших – 239, 242, 286 и 85 человек соответственно.

Еще по одному пациенту с ковидом медики выявили в Таштагольском районе, Яйском и Яшкинском муниципальных округах. Общее число заболевших – 456, 193 и 151 человек соответственно.

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