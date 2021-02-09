Драмтеатр покажет слабовидящим кузбассовцам спектакли

Драмтеатр будет показывать слабовидящим кузбассовцам спектакли. ФОТО: Новокузнецкий драматический театр

В Кузбассе незрячие люди смогут услышать спектакли. В театре им будут выдавать специальное оборудование.

Новокузнецкий драмтеатр благодаря грантовой поддержке сможет «показывать» спектакли для людей с проблемами зрения. Как сообщает пресс-служба театра, учреждение культуры получит специальное оборудование для тифлокомментирования.

«Незрячий человек, приходя в театр, получает приемник и наушник, через который подается информация о визуальной составляющей спектакля. Тифлокомментарий (лаконичное описание предмета, пространства или действия) создается специалистом заранее и озвучивается в режиме прямого тифлокомментирования», - говорится в сообщении пресс-службы.

Реализовать грант планируется совместно с Новокузнецкой местной организацией Всероссийского общества слепых и специальной библиотекой Кузбасса для незрячих и слабовидящих людей. Таким образом, вскоре люди с проблемами зрения смогут с комфортом наслаждаться театральными постановками.

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