Какие продукты больше всего подорожали в январе Фото: Олег УКЛАДОВ

Эксперты Кемеровостата опубликовали данные об индексе потребительских цен на товары и услуги в январе 2021 года. На некоторые позиции в сравнении с декабрем прошлого года цены заметно выросли.

Так, за первый месяц года сильнее всего подорожали: виноград (+17,83 процента), картофель (+13,88), свежие помидоры (+12), морковь (+11,06), лук репчатый (+9,55), чеснок (+6,79), мука пшеничная (+6,50), рис шлифованный (+6,09), икра лососевых рыб (+4,94), соки фруктовые (+4,74), консервы овощные (+4,55), консервы фруктово-ягодные (+4,41), мясокопчености (+4,17), консервы томатные (+3,95), яблоки (+3,71), йогурт (+3,26), какао (+3,17), овсяные хлопья (+3,15), зелень свежая (+3,14), крупа манная (+3,07).

Напротив, подешевели в январе: апельсины (-10,26 процента), молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности (-6,50), лимоны (-4,54), национальные сыры и брынза (-4,44), яйца (-3,49), свекла (-3,47).

В среднем, по сравнению с декабрем 2020 года, цены на продовольственные товары выросли на 0,86 процента. А за год - в сравнении с январем 2020 года - на 6,1 процента. В целом цены на все группы товаров и услуг (продовольственные и непродовольственные) выросли на 0,73 процента за месяц, а за год - на 5,21 процента.