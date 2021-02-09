В Кемерове продается родовое гнездо с кинотеатром за 45 миллионов рублей. Фото: Avito

В Кемерове на популярном сайте объявлений появился трехэтажный коттедж. Продавец предлагает купить ценителям эксклюзива и комфорта родовое гнездо за 45 миллионов рублей.

В областной столице, на Металлплощадке, продается роскошный трехэтажный особняк площадью 555,5 квадратных метра с участком в 11,6 сотки. За 45 миллионов рублей покупателям предлагается приобрести загородный дом для комфортной жизни. Впрочем, сам автор объявления рекомендует его для ценителей эксклюзива и комфорта.

«Для тех, кто ценит качество проекта, ремонта, задумки, комфорт и эксклюзив для создания своего родового гнезда», - написано в объявлении.

В десяти минутах от дома располагается детский сад и школа, храм мученика Трифона, большое количество магазинов и автомоек. Ко всему прочему, недалеко также есть ресторан, что придется по душе любителям романтических ужинов. Этого, по словам продавца, достаточно для жизни за городом с городским комфортом.

Помимо огромного пространства и благ современного города, в стоимость особняка также входят: полы с подогревом во всех помещениях, большая веранда, баня, библиотека, кинозал, спа-зона с хаммамом и джакузи, спортзал и подземный паркинг. Кроме того, покупатели по достоинству оценят и ландшафтный дизайн с европейскими елями и идеально выращенными газонами.