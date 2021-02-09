Названы сроки открытия спорткомплекса «Лазурный» в Кемерове. ФОТО: Avito

Стали известны новые сроки открытия спорткомплекса «Лазурный». Их назвал местный оператор недвижимости.

На популярном сайте появилось объявление о сдаче в аренду помещений в «Лазурном». Оператор недвижимости «Перспектива 24», который опубликовал объявление, указал в нем сроки открытия спорткомплекса - март 2021 года. Кроме того, оператор недвижимости также разместил фотографии интерьера спорткомплекса после ремонта.

Согласно тексту на сайте, в «Лазурном» будет уникальный для Кемерова бассейн на 8 дорожек по 50 метров, сауна, хаммам и спорт-кафе в холле на первом этаже. Сейчас оператор ищет долгосрочных арендаторов для тренажерного и фитнес-залов, спортивных школ, секций и центров, для медицинских центров, косметологических кабинетов и магазинов спортивных товаров.

Напомним, что ранее, выступая на 73-й сессии городского Совета народных депутатов, мэр Кемерова не назвал конкретных сроков открытия спорткомплекса.

- Работы ведутся, разрешение получено, проектная документация прошла всю экспертизу, все под серьезнейшим надзором. И в 2021 году - мы хотели бы, чтобы это произошло как можно раньше, - он возобновит свою работу, - сказал Илья Середюк.

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