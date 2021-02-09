В Кузбассе прокуратура нашла нарушения в школе, где первоклассница угрожала ножом детям Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе прокуратура нашла нарушения в школе, где первоклассница угрожала ножом детям. Девочка тайком принесла на уроки кухонный нож.

В СМИ появилась информация, что в декабре ученица первого класса одной из школ в кемеровской Лесной Поляне пришла на занятия с большим ножом и угрожала напасть на одноклассника. В связи с этим прокуратура Рудничного района организовала проверку.

- В ходе проверки выявлены нарушения в деятельности муниципального автономного образовательного учреждения «Гимназия № 42». Образовательной организацией не обеспечены в полном объеме требования законодательства об антитеррористической защищенности, не созданы необходимые условия для охраны и укрепления здоровья обучающихся, их безопасного пребывания во время образовательного процесса, - сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

В частности, должностные лица положенным образом не организовали пропускной режим с применением металлодетекторов. В результате кухонный нож в портфеле девочки не был обнаружен. Также установлены отдельные нарушения закона о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В итоге прокурор внес директору гимназии представление и потребовал устранить нарушения закона.

Также сейчас полиция продолжает по данному случаю процессуальную проверку. Ее результаты находятся на контроле прокуратуры.

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