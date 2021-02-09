В Кемерове снова продают «Москву». Фото: vk.com/Дом Кино "МОСКВА" первый цифровой 3D кинотеатр в Кемерово

В Кемерове здание кинотеатра «Москва» снова выставлено на продажу. Его предлагают покупателям с небольшой скидкой.

На портале недвижимости появилось объявление о продаже бывшего кинотеатра «Москва». Четырехэтажное здание площадью 4809,5 квадратных метра, располагающееся в центре Кемерова, предлагают потенциальным покупателям за 96,4 миллиона рублей.

К слову, «Москву» уже много раз пытались продать, однако покупателя так и не нашли. Последний раз памятник культурного наследия предлагали весной 2020 года за 104,9 миллиона рублей.

Автор объявления отмечает, что здание располагается в Центральном районе города на одной из основных транспортных магистралей, что обеспечивает хорошую транспортную доступность. Он также подчеркивает, что «Москва» находится недалеко от городской администрации, рядом со стадионом, а также жилыми и торговыми зданиями.

«Здание оборудовано всеми необходимыми коммуникациями. Коммуникации центральные (водоснабжение, теплоснабжение, канализация, электричество). Выделенная электрическая мощность - тысяча киловатт. Высота потолков - от трех до девяти метров. Есть парковка перед зданием», - написано в объявлении.

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