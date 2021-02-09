От 5 до 25 тысяч рублей: Кузбасские депутаты предложили штрафовать владельцев собак за покусы людей Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Депутаты Кузбасса предложили ввести штрафы для владельцев собак за нападения на людей. Парламентарии готовят новую законодательную инициативу.

Предложение наказывать хозяев животных, которые причинили травмы людям, обсудили 9 февраля на расширенном заседании координационного совета. Депутаты предлагают внести изменения в Административный кодекс и установить для владельцев собак штраф в 5 тысяч рублей за причинение питомцем легкого вреда здоровью, а за вред здоровью средней тяжести - штраф до 25 тысяч рублей.

- Новости об укусах домашними собаками на улицах детей, женщин и пожилых людей встречаются, к сожалению, нередко. При этом хозяева питомцев за причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью достаточную ответственность не несут, - отметил председатель парламента Вячеслав Петров.

К слову, за причинение тяжкого вреда здоровью наказание уже давно существует. Оно предполагает штраф до 80 тысяч рублей или исправительные работы до двух лет. А за вред, приведший к смерти, - тюремный срок до двух лет.

Как отмечают парламентарии, сегодня регионы не могут сами устанавливать ответственность за нарушение правил содержания животных. Именно поэтому вопрос должен быть решен на федеральном уровне.