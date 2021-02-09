Под тяжестью снега рухнула крыша жилого дома в Ленинске-Кузнецком. ФОТО: vk.com, "ЧП Ленинск-Кузнецкий"

Еще у одного дома произошло частичное обрушение крыши. Об этом в социальных сетях сообщили жители Ленинска-Кузнецкого.

- Улица Суворова, 7, после дождика ночью обвалилась крыша под слоем тяжелого снега. ЖЭК ни разу за зиму не скидывал снег с крыши. Только один раз работник сбил сосульки по краю крыши за неделю до этого, - возмущенно подписал фото с последствиями обрушения один из местных жителей.

Как оказалось, этот дом обслуживает управляющая компания ООО «Техносервис» - об этом сообщает пресс-служба администрации города Ленинск-Кузнецкий. Сейчас на месте работают специалисты – им предстоит выяснить причины обрушения, а также расчистить чердачное помещение.

- Пострадавших нет. Никто из собственников, находящихся под участком обрушившейся кровли не обратился по поводу порчи имущества. После расчистки начнутся работы по восстановлению кровли, - сообщает пресс-служа администрации Ленинска-Кузнецкого.

Напомним, это не первые случаи обрушения кровли под тяжестью снега. Два аналогичных случая зафиксировали в мысках и два – в Новокузнецке. После ЧП жильцов одного из новокузнецких домов пришлось экстренно переселять. Еще в одном случае горожане приняли плановые ремонтные работы за обрушение. А в нескольких других случаях управляющие компании не успели расчистить снег, и тот травмировал людей и разбил машины..