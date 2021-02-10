Вместо оперштаба по борьбе с COVID-19 в Кузбассе создали штаб по охране здоровья населения

В Кузбассе вместо оперштаба по борьбе с COVID-19 создана новая структура – штаб по охране здоровья населения. Это решение связано с улучшением ситуации в регионе.

Напомним, что оперативный межведомственный штаб был создан в марте 2020 года, когда в Кузбассе появились первые заболевшие коронавирусом. Теперь он будет отвечать за профилактику факторов риска, которые влияют на здоровье и качество жизни людей.

-Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в регионе стабилизировалась, и мы готовы решать другие серьезные задачи с учетом полученного штабом опыта. Одна из них касается заболеваемости туберкулезом. В регионе идет активная работа по раннему выявлению этого социально значимого заболевания, для чего медицинские организации оснащаются современными передвижными и стационарными флюорографами. Сейчас их 119, из них 17 мы получили в 2020 году. Ежегодными профилактическими осмотрами охвачено более 85 процентов населения региона, — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Специалисты отмечают, что за последние пять лет заболеваемость туберкулезом в регионе снизилась с 102,3 до 72,5 случаев на 100 тысяч населения. Однако 61 процент больных — это люди трудоспособного возраста. Они, в силу заболевания, оказываются не вовлеченными в экономическую деятельность, поэтому проблема является медико-социальной.

По информации регионального минздрава, в 2020 году на противотуберкулезные лекарственные препараты и диагностические средства было направлено почти 207 миллионов рублей из областного бюджета и 131,7 миллионов рублей — из федерального.

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