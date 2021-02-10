Женщина погибла при столкновении иномарки и дорожного грейдера в Кемерове. Фото: "Инцидент Кузбасс"/ vk.com

В Кемерове при столкновении иномарки с дорожным грейдером была смертельно травмирована женщина. Инцидент произошел во вторник, 9 февраля.

Жители областного центра поделились кадрами страшной аварии, в которой погибла женщина 1985 года рождения. По сообщению областной госавтоинспекции, ДТП произошло днем на улице Западный проезд. Как было установлено в ходе предварительного расследования, 42-летний водитель Chevrolet Lanos не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автогрейдером. В результате мужчина остался жив и был с травмами госпитализирован в больницу. А вот его пассажирка – молодая женщина – скончалась на месте.

При этом, как утверждают очевидцы произошедшего, удар между транспортными средствами был такой силы, что иномарку буквально смяло. Чтобы достать находившихся в салоне, пришлось срезать крышу.