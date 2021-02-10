Снег сошел с крыши и придавил женщину в Анжеро-Судженске. ФОТО: кадр видео vk.com, "Инцидент Кузбасс"

Намокший после дождей снег сошел с крыши барака в Анжеро-Судженске. Он снес две трубы и придавил женщину, которая находилась рядом.

О том, что возле одного из бараков в Анжеро-Судженске от сошедшего с крыши снега пострадала местная жительница, очевидцы рассказали в одном из пабликов. Также они разместили видео, на котором запечатлели последствия. Как оказалось, снег сошел с крыши и снес две трубы. Кроме того, пласт упал на женщину, которая находилась рядом.

- Проходили мимо девочки-школьницы и увидели это все, - комментирует автор видео. – Она второй раз уже под завалом.

Освободиться из снежного плена горожанке помогали соседи: именно они принесли лопаты и откопали ее из сугроба. Как оказалось, женщина не могла сразу подняться, так как одну ногу ей придавило сначала лестницей, а сверху – снегом. Потребовалась ли горожанке помощь врачей, неизвестно.

Отметим, это не первый такой случай Кузбассе за последние дни. Так, накануне новокузнечанка провела 10 часов под сошедшим с крыши снегом. А несколькими днями ранее жители Междуреченска и Кемерова получили травмы из-за упавших с крыш льдин. А вот в Новокузнецке девушку от подобных травм спасло лишь чудо.

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