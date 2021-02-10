Два кузбасских города стали лидерами по приросту новых заболевших коронавирусом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кузбассе два города по итогам прошедших суток стали лидерами по приросту новых заболевших коронавирусом. Это стало известно из официальной сводки оперативного штаба.

- За прошедшие сутки в Кузбассе выявлен 91 случай заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк - 22, Кемерово - 20, Междуреченск - 10, Мыски - шесть, Белово, Осинники и Таштагольский район - по пять, Калтан - три, Анжеро-Судженск, Ленинск-Кузнецкий, Промышленновский, Топкинский и Яйский муниципальные округа - по два, Полысаево, Прокопьевск, Кемеровский, Ленинск-Кузнецкий и Яшкинский муниципальные округа - по одному, - рассказали в штабе.

Таким образом, сейчас в регионе за 11 месяцев зарегистрированы 30 408 случаев заболевания коронавирусом. Также за сутки выздоровели 154 человека, а за все время - 29 009. Умерли 540 человек, в том числе двое за прошедшие сутки.

Медицинскую помощь в Кузбассе получают 859 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2398 человек.