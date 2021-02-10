Тело мужчины обнаружили возле двери сгоревшего дома в Кузбассе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Таштаголе пожар унес жизнь мужчины. Он не сумел выбраться из горящего дома.

Очевидцы заметили дым, идущий из окна частного дома на улице Урицкого, что в Таштаголе. Они тут же вызвали пожарных. В это время на часах было 21.06.

- На момент прибытия первого подразделения из окон частного дома 1989 года постройки вырывалось открытое пламя, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. - В результате пожара обгорели стены и потолочное перекрытие на площади 20 квадратных метров.

Когда пожарные потушили огонь, возле входной двери дома они обнаружили обгоревшее тело мужчины - об этом сообщает пресс-служба администрации Таштагольского района. Предварительно причиной пожара называют нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации самодельного обогревательного устройства. В следственном управлении СК РФ по Кемеровской области подтвердили факт ЧП.

- После тушения пожара было обнаружено тело 60-летнего хозяина дома. Он проживал один, по словам соседей - злоупотреблял спиртным. В зимнее время использовал самодельное обогревательное устройство, - сообщили подробности в региональном Следкоме.

Сейчас следователи устанавливают причины и обстоятельства пожара и смерти таштагольца. Проводится доследственная проверка, в рамках которой назначены необходимые экспертизы. Специалистам предстоит установить точную причину пожара и гибели мужчины.