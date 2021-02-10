Жители Новокузнецка окунутся в историю Западно-Сибирской железной дороги. Фото: Западно-Сибирская железная дорога

Жителям Новокузнецка предлагают посетить выставку, посвященную 125-летию Западно-Сибирской железной дороги. Она будет проходить до конца февраля.

В южной столице Кузбасса на городском вокзале проходит историческая выставка. Она посвящена 125-летию Западно-Сибирской железной дороги, которая была образована 28 октября 1896 года. Всего в экспозиции представлено 30 предметов, связанных с историей магистрали.

В экспозиции участвует более 30 предметов. Фото: Западно-Сибирская железная дорога

Главные экспонаты выставки – серия макетов легендарных отечественных паровозов, работавших на Западно-Сибирской железной дороге в разное время. Например, один из них – это модель паровоза серии ФД21-3000, на котором легендарный машинист Николай Лунин в годы войны доставил жителям освобожденного Сталинграда уголь.

Окунуться в историю железнодорожной магистрали можно будет в любое удобное время, выставка будет работать до конца февраля. Затем экспозицию перенесут в Белово.