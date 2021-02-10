Жители кузбасского поселка остались без тепла из-за сошедшего снега Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне в Таштагольском районе случилось чрезвычайное происшествие. Сошедшим снегом повредило систему теплоснабжения.

ЧП произошло в 19.20 в поселке Шалым. Здесь с крыши дома № 4 по улице Артема сошел снег. Он повредил систему теплоснабжения. Это, в свою очередь, повлекло аварийное отключение горячего водоснабжения в домах № 2, 4, 6 и 8. Без тепла остались 28 человек.

По данным пресс-службы администрации Таштагольского района, для устранения аварии потребовался 1 час и 40 минут. Уже в 21.00 всех потребителей вновь подключили к сетям.

Напомним, это не первая авария, связанная со снегом. Так, в Новокузнецке обрушившаяся под его тяжестью крыша повредила трубы под ней, и квартиры на верхнем этаже оказались затоплены.

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