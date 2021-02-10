Морозы в Кузбассе окрепнут до -32 градусов Фото: Мария ЛЕНЦ

В Кузбассе в ближайшие сутки морозы окрепнут до -32 градусов. Прогноз погоды на четверг, 11 февраля, дали синоптики Кемеровского гидрометцентра.

Так, ночью по региону ожидается -22… -27 градусов, местами будет до -32. Днем прогнозируется -21… -26, правда, в некоторых районах будет теплее - в пределах -15… -20 градусов. Западный ветер наберет скорость 3-8 метров в секунду, возможны порывы до 14 метров. И днем, и ночью по области пройдет небольшой снег.

В Кемерове в ночь на четверг столбики термометров покажут -27… -29 градусов, днем прогнозируется -22… -24. И если ночью пройдет небольшой снег, то днем существенных осадков не ожидается.

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