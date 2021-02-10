Кузбасские власти рассказали о противостоянии с собственниками шахты «Лапичевская» Фото: Евгения ГУСЕВА

Нешуточные споры разгорелись вокруг открытия шахты «Лапичевская» неподалеку от микрорайона Лесная Поляна в Кемерове. Кузбасские власти озвучили свою позицию по этому вопросу.

Добыча угля на «Лапичевской» позволит создать новые рабочие места, даст доход в региональный бюджет, поможет развитию смежных отраслей экономики.

- Несмотря на эти преимущества, главным критерием в принятии решения об открытии нового угледобывающего предприятия в Кузбассе является мнение жителей. Это четкая позиция правительства региона, - сообщает министерство угольной промышленности области.

Как оказалось, кемеровчане выступают резко против новой шахты. Более того, в том месте, где собирались копать, находятся две особо охраняемые природные территории местного значения - природные комплексы «Петровский» и «Петровско-Андреевский». Здесь растут кандыки сибирские, пальчатокоренники, сальвиния и другие занесенные в Красную книгу растения.

- Правительством Кузбасса совместно с Роснедрами проведена большая работа для того, чтобы не допустить начала угледобычи. Согласно приказу Роснедр, право пользования недрами ООО «Шахта Лапичевская» по лицензии КЕМ 01518ТЭ досрочно прекращено. Собственники шахты пытаются оспорить решение, судебное разбирательство продолжается, - также отметили в пресс-службе министерства угольной промышленности региона.

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