Сибирский Сбер приглашает студентов на телемост по инвестициям

В пятницу, 12 февраля, Сибирский Сбербанк проведет телемост «Пара со Сбером» для учащихся высших и средне-специальных учебных заведений на тему инвестирования и финансовой грамотности. Встреча со студентами пройдет в режиме онлайн с 11:00 до 12:30 по Новосибирскому времени.

Тема инвестиций выбрана на основании проведенного опроса среди студентов сибирских регионов. О том, как сформировать инвестиционную стратегию и успешно управлять своим портфелем, чувствуя себя комфортно и стабильно, расскажут спикеры:

Кроме того, в ходе телемоста у студентов и преподавателей будет возможность поучаствовать в открытой дискуссии со спикерами и региональным руководством банка, а также закрепить полученные знания, приняв участие в тематической интеллектуальной викторине.

Зарегистрироваться и смотреть прямую трансляцию мероприятия можно на его официальном сайте.

Партнерский материал.

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