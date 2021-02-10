Стали известны подробности эвакуации гимназии в Кузбассе. Фото: ЧП|ДТП НОВОКУЗНЕЦК/ Instagram

В Кузбассе сегодня днем эвакуировали одну из гимназий. Стало известно, из-за чего на улицу вывели учителей и учеников.

Днем 10 февраля в Новокузнецке из здания гимназии № 73 на улице Батюшкова, 3 эвакуировали учителей и учеников. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях, опубликовав фотографии с места происшествия. Вероятнее всего, спецслужбам поступил звонок о минировании.

«Спецслужбы что-то ищут в здании. На улицу Батюшкова, 3 стянуты различные спецслужбы. На месте работают Росгвардия, полицейские, дежурят медики и пожарные», - написано в одной из публикаций в Instagram.

Как оказалось, шум поднялся из-за обычного школьного рюкзака. Как сообщил осведомленный источник, ребенок просто заигрался и оставил его без присмотра.