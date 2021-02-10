Пропавшие неделю назад кузбассовцы найдены мертвыми Фото: Евгения ГУСЕВА

В Кузбассе пропавшие неделю назад мужчины были найдены мертвыми. Об этом сообщили волонтеры.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» сообщили о прекращении поисков двух пропавших жителей поселка Бачатский Беловского района 23 и 29 лет. 4 февраля они ушли в неизвестном направлении и перестали выходить на связь.

«Найден, погиб. Приносим искренние соболезнования родным и близким», - написали участники отряда под объявлениями о поиске.

Отметим, что ранее сообщалось, что пропавших было трое, однако ориентировка еще на одного мужчину в группе «Лиза Алерт» в социальных сетях не размещалась. Между тем в комментариях в одном из областных пабликов пользователи утверждают, что погибли все трое.